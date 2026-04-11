Presentazione del libro Il Miracolo della Medicina nella Santità di Padre Pio a Gesualdo
Venerdì 17 aprile alle 17:30, presso il Convento dei Frati Cappuccini di Santa Maria delle Grazie a Gesualdo, si terrà la presentazione del libro
“Il Miracolo della Medicina nella Santità di Padre Pio”di Giovanni Savignano – Infuga EdizioniGesualdo, aprile 2025 - Venerdì 17 aprile, alle ore 17:30, il Convento dei Frati Cappuccini di Santa Maria delle Grazie di Gesualdo ospiterà la presentazione del saggio “Il Miracolo della Medicina nella.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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