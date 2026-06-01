Ieri sera, Sant’Erasmo ha vinto il Palio di Legnano, tornando ad essere la contrada più vincente nella storia della corsa. San Bernardino, invece, mantiene il titolo di contrada con più partecipazioni, chiamata anche “nonna”. La vittoria di Sant’Erasmo si aggiunge ai numeri storici, mentre San Bernardino si distingue per il numero di volte in cui ha preso parte alla competizione.

Legnano (Milano) – Con la vittoria di ieri sera, Sant’Erasmo è nuovamente la contrada più vincente nella storia del Palio di Legnano. Lo era già, in verità, ma in coabitazione con Legnarello che con la vittoria del 2024 l’aveva raggiunta a quota 13 successi. Spezzato un digiuno lungo 12 anni. A coronamento di una rincorsa cominciata nel 2015, proprio l’anno successivo all’ultima vittoria di Sant’Erasmo che poi si era fermata, mentre i giallorossi avevano inanellato quattro successi (2015, 2017, 2023 e 2024) che erano valsi l’ex aequo nell’albo d’oro. Ora invece, col ritorno alla vittoria di Sant’Erasmo dopo 12 anni di digiuno, la contrada del Corvo si issa nuovamente al di sopra di tutte con 14 successi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sant’Erasmo torna la contrada più vincente del Palio di Legnano, San Bernardino resta la “nonna”: numeri e curiosità

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