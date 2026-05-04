Legnano (Milano), 4 maggio 2026 – È stato presentato nel secondo pomeriggio di oggi "Alacritas", il Peso del Palio 2026, il premio che tradizionalmente viene assegnato alla contrada vincitrice nella finale dell’ultima domenica di maggio. La Fondazione Gatta Trinchieri è il donatore dell'opera per l'850° anniversario della battaglia e la piccola scultura, che per tradizione immutata deve essere realizzata in argento con un peso pari a 1176 grammi, è quest’anno frutto di un gruppo di autori composto da Ernesto Cunietti, Rebecca Montano, Matilde Pontiroli e Sveva Salvetti. Gli autori hanno adottato uno stile che fonde la riconoscibilità figurativa con una sintesi astratta ispirata all'arte del primo Novecento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si chiama Alacritas: ecco la scultura che premierà la contrada vincente del Palio di Legnano

Notizie correlate

Legnano, si alza il sipario sul Palio 2026: la Croce è tornata a San MagnoLegnano (Milano) – È stato il ritorno della Croce di Intimiano nella Basilica di San Magno a dare il “la” all’edizione 2026 del Palio cittadino,...

Legnano, papà picchia la mamma per l’ennesima volta: la figlia tredicenne si ribella, chiama il 112 e lo fa arrestareLegnano (Milano), 17 febbraio 2026 – Non era la prima volta, probabilmente già in altre occasioni aveva visto il padre picchiare la madre una volta...