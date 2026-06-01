Santanchè torna in scena ma non dimentica | ‘Ingiuste mie dimissioni ho lasciato per lealtà a Meloni’

Notizia in breve

L'ex ministra del Turismo è tornata pubblicamente a parlare, affermando che le sue dimissioni sono state ingiuste e che ha lasciato l’incarico per lealtà alla premier. La donna ha commentato gli ultimi mesi, caratterizzati da tensioni e difficoltà, senza entrare nel dettaglio. Ha inoltre sottolineato di non voler dimenticare quanto accaduto, ma non ha fornito ulteriori spiegazioni sulle motivazioni delle sue dimissioni.