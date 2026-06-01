Santanchè torna in scena ma non dimentica | ‘Ingiuste mie dimissioni ho lasciato per lealtà a Meloni’
L'ex ministra del Turismo è tornata pubblicamente a parlare, affermando che le sue dimissioni sono state ingiuste e che ha lasciato l’incarico per lealtà alla premier. La donna ha commentato gli ultimi mesi, caratterizzati da tensioni e difficoltà, senza entrare nel dettaglio. Ha inoltre sottolineato di non voler dimenticare quanto accaduto, ma non ha fornito ulteriori spiegazioni sulle motivazioni delle sue dimissioni.
Quindi la grande ribalta politica perDaniela Santanchèè una stagione finita? Nell’aria salmastra tra del nuovo Tala Beach della Pitonessa nel cuore della Versilia, si respira però unfuturo che non intende abbandonare i palazzi. Almeno per ora. Infatti, quel 16 marzo 2026, data delle sue intimate dimissioni da parte di Meloni, per la già proprietaria del Twiga Beach con Flavio Briatore, è stata una decisione che “se la mia amica presidente del Consiglio ritiene di fare una cosa che non dico sia giusta – non lo è –io obbedisco come un soldato“. Insomma, l’amicizia ha retto lo stesso e la fedeltà a Fratelli d’Italia rimarrà “per sempre“. Quindi, all’ipotesi che ci possa essere una ricandidatura di Santanchè, la replica è chirurgica: “Sosterrò il partito, poi vedremo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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