Gravina torna a parlare | Ho accettato anche gli insulti ma essere definito indegno no Le mie dimissioni un atto d’amore verso il calcio

Il presidente della FIGC ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista al Corriere della Sera, pochi giorni dopo aver annunciato le sue dimissioni. Ha affermato di aver accettato insulti, ma di non considerarsi indegno, e ha spiegato che le sue dimissioni sono state un gesto di rispetto verso il calcio. Le sue parole si inseriscono in un momento di tensione nel mondo del calcio italiano.

di Francesco Aliperta Gravina, intervistato dal Corriere della Sera, torna a parlare a poco tempo dalle sue dimissioni da presidente della FIGC: ecco le sue parole. Gabriele Gravina, intervistato dai microfoni del Corriere della Sera, torna a parlare delle sue dimissioni da presidente della FIGC, arrivate dopo la clamorosa esclusione dell’Italia dai Mondiali 2026 per la sconfitta in finale playoff contro la Bosnia. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. CRITICHE – « Ho accettato le critiche in silenzio e addirittura gli insulti. Ma non posso tollerare di essere definito indegno. Nessuno può permettersi certe patenti di moralità, sia dentro sia fuori il mondo del calcio.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gravina torna a parlare: «Ho accettato anche gli insulti, ma essere definito indegno no. Le mie dimissioni un atto d’amore verso il calcio» Gravina pubblica il documento che svela i mali del calcio italiano: “Le mie dimissioni non bastano”L’ex presidente FIGC, Gabriele Gravina, ha presentato dieci proposte per risollevare un sistema in crisi come quello del calcio italiano: dal diritto... Gravina parla dopo l’eliminazione dell’Italia: «Faccio i complimenti ai ragazzi. A Gattuso ho chiesto di rimanere. Le mie dimissioni? Rispondo così…»di Redazione Inter News 24Gravina è intervenuto in conferenza stampa dopo l’eliminazione dell’Italia contro la Bosnia: le sue parole Il terremoto...