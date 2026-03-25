Una ministra ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni tramite una lettera rivolta alla presidente del consiglio. Nella comunicazione, ha scritto di rassegnare le dimissioni dal ruolo di ministro, ruolo che aveva assunto su richiesta della premier. Ha aggiunto di aver svolto le funzioni affidatele senza riscontrare problematiche. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso un messaggio scritto indirizzato alla collega di governo.

Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo. Ho voluto (e spero mi capirai) che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo perché, come ho sempre detto, mi sarei dimessa solo di fronte ad una tua esplicita e pubblica richiesta. Volevo fosse chiaro, per la mia onorabilità, che faccio un passo indietro, non dovuto solo di fronte alla richiesta che il capo del mio Partito ritiene utile e opportuna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La lettera di Daniela Santanchè alla Meloni: "Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni"

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