Santanchè parla dopo le dimissioni | Ingiusto mandarmi via ma Giorgia è la migliore e non lascio FdI

Daniela Santanchè, ex ministra del Turismo, ha parlato dopo aver lasciato il governo. Dalla sua nuova attività a Marina di Pietrasanta, ha dichiarato che è stato ingiusto essere rimossa, ma ha confermato il suo sostegno a Giorgia Meloni, definendola la migliore. Ha inoltre affermato di non voler lasciare il partito di appartenenza, Fratelli d’Italia.

Dal suo nuovo stabilimento balneare di lusso a Marina di Pietrasanta l'ex ministra del Turismo, Daniela Santanchè, si ripresenta alla stampa dopo l'addio al governo. Sul rapporto con la premier non lascia dubbi, "tifo per lei", e smentisce il cambio di casacca: "Per me solo Fratelli d'Italia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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