Dopo le recenti dimissioni, Daniela Santanchè ha confermato il suo sostegno a Fratelli d’Italia durante un intervento nella sua residenza in Versilia. Le sue dichiarazioni, brevi e decise, arrivano in un momento di tensione politica. La politica nazionale resta in attesa di sviluppi, con il focus sul ruolo dei vari esponenti del partito e sulla loro posizione rispetto alla leadership.

Daniela Santanchè rompe il silenzio dopo le dimissioni e lo fa con poche parole, misurate ma politicamente nette, pronunciate lontano da Roma, nella sua residenza in Versilia. Marina di Pietrasanta. L’ex ministra del Turismo esce dalla villa immersa nella pineta della Versiliana, la cosiddetta “casina rosa”, e davanti ai cronisti lascia un messaggio che vale più di qualsiasi dichiarazione articolata: resta in Fratelli d’Italia, resta con Giorgia Meloni. È il primo segnale pubblico dopo giorni segnati da tensioni interne, indiscrezioni e ipotesi di strappi. Il volto è serio, l’atteggiamento controllato, il contesto quasi sospeso tra la dimensione privata e quella politica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Santanchè resta con Meloni: dalla Versilia rilancia la fedeltà a FdI dopo le dimissioni

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Secondo me lo fanno apposta. Daniela Santanchè resta nella “chat dei ministri” anche dopo le dimissioni… e magia: SILENZIO TOTALE. Da oltre 48 ore nessuno scrive più niente. Nessuno. Paura Imbarazzo O semplicemente non sanno più che dire Un - facebook.com facebook

Il No ha stravinto. E anche Daniela Santanchè, alla fine, si è dimessa. Resta però una domanda politica: perché, poi, il governo aveva tanta fretta di mettere sotto controllo la magistratura Da una parte Andrea Delmastro, travolto dallo scoop del Fatto sui suoi r x.com