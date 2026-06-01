Daniela Santanchè ha confermato di essere ancora fedele a Fratelli d’Italia e a Giorgia Meloni, nonostante le voci di contatti con altri partiti. La ministra del Turismo ha spiegato che le sue dimissioni sono state un atto personale e non legato a pressioni o tentativi di attrazione da parte di altri schieramenti politici. Nessun cambiamento è avvenuto nel suo impegno con il partito, ha assicurato.

Daniela Santanchè è tornata a parlare delle dimissioni da ministra del Turismo a distanza di poco più di un mese. La senatrice ha spiegato di aver lasciato l’incarico per lealtà all’amica e presidente del Consiglio Giorgia Meloni, anche se ritiene ingiusto l’accaduto perché non dipeso dalla sua attività politica e amministrativa. Sulle offerte di cambiare partito, l’imprenditrice ha chiarito di restare fedele a Fdi. Daniela Santanchè e l'amicizia con Giorgia Meloni Il futuro politico e le proposte da altri partiti Matteo Salvini, Roberto Vannacci e la profezia di Santanchè Daniela Santanchè e l’amicizia con Giorgia Meloni All’indomani... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Daniela Santanchè "cercata da altri partiti" dopo le dimissioni, ma resta "fedele a FdI e all'amica Meloni"

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