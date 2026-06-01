Santa Rosa Activity Park due milioni per recuperare l’area tra via Basento e via Adda

È stato annunciato un investimento di due milioni di euro per il recupero dell’area tra via Basento e via Adda. L’intervento mira a riqualificare uno spazio che da tempo si trova ai margini del quartiere Santa Rosa. Il progetto prevede interventi di sistemazione e riutilizzo dell’area, che negli anni ha perso la sua funzione originale. L’obiettivo è restituire all’area una funzione sociale e urbana, integrandola nuovamente nel tessuto della zona.

LECCE - L’area tra via Basento e via Adda è al centro di un progetto che prova a restituire funzione e presenza a uno spazio relegato da tempo ai margini della vita quotidiana del quartiere Santa Rosa.Il “Santa Rosa Activity Park”, presentato questa mattina a Palazzo Carafa, nasce con un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Santa Rosa Lake State Park - New Mexico

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