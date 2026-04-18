Un forte nubifragio ha colpito vari quartieri di Santa Rosa, provocando allagamenti diffusi e blackout in alcune zone della città. Le strade sono state sommerse dall’acqua, rendendo difficile il traffico e creando disagi alle abitazioni e alle attività locali. Le autorità stanno intervenendo per gestire le conseguenze dell’evento meteorologico e per ripristinare la situazione. La situazione rimane critica in alcune aree colpite dal maltempo.

Un violento nubifragio ha travolto diversi quartieri di Santa Rosa, nella provincia di La Pampa, in Argentina, causando l’allagamento immediato di numerose strade e gravi disagi infrastrutturali. L’evento atmosferico, caratterizzato da una precipitazione estremamente rapida, ha messo in crisi le capacità di smaltimento delle acque reflue della città, portando al rigonfiamento dei canali di scolo e alla paralisi del traffico locale. Le immagini che giungono dal territorio mostrano una realtà fatta di detriti, rami trasportati dalla forza dell’acqua e accumuli di rifiuti che hanno ostruito il passaggio nelle vie cittadine. La situazione è stata aggravata da un flusso veicolare insolitamente denso proprio durante il picco della tempesta, creando scenari di rischio per la mobilità urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santa Rosa sotto l’acqua: nubifragio tra blackout e strade sommerse

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