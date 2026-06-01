Arezzo, 1 giugno 2026 – «In merito alla lettera inviata da un genitore della Centofiori e pubblicata con rilievo da "Saturno Notizie" il 26 Maggio scorso, l'Amministrazione comunale intende chiarire quanto segue. Le espressioni utilizzate, in riferimento alla scuola, nel titolo dell'articolo ("Grave stato di degrado") e quelle utilizzate dal genitore ("situazione ormai insostenibile" o "completa trascuratezza degli uffici comunali") rischiano di diffondere una cattiva immagine della scuola e, soprattutto non sono vere: il sopralluogo effettuato qualche giorno fa dai tecnici comunali conferma l'assenza di criticità manutentive, smentendo categoricamente le affermazioni riportate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Lanazione.it - Sansepolcro, il comune precisa la situazione alla scuola Centofiori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Genova, studentessa disabile costretta a cambiare scuola, il comune: “Situazione risolta con l’Ufficio scolastico”Una studentessa disabile di 17 anni, atleta paralimpica, è stata costretta a cambiare scuola perché nel suo istituto non aveva assistenza...

Processionaria, il Comune precisa: "Le sanzioni ci saranno"Il Comune ha comunicato che saranno applicate sanzioni ai trasgressori riguardo alla processionaria.

Argomenti più discussi: Sansepolcro conferma il proprio impegno nella rete delle Residenze Artistiche Toscane; Torna a Sansepolcro il Torneo Rapid Luca Pacioli: quest’anno gli scacchi conquistano il cuore della città.

Sansepolcro, il comune precisa la situazione alla scuola CentofioriArezzo, 1 giugno 2026 – In merito alla lettera inviata da un genitore della Centofiori e pubblicata con rilievo da Saturno Notizie il 26 Maggio scorso, l'Amministrazione comunale intende chiarire ... lanazione.it

Sansepolcro, l'Amministrazione Comunale sull'incontro con Roberto VannacciArezzo, 9 settembre 2025 – La furia cieca del Pd, l'Amministrazione Comunale di Sansepolcro precisa la propria posizione in merito all'incontro con l'europarlamentare, Roberto Vannacci La scomposta ... lanazione.it