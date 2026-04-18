Il Comune ha comunicato che saranno applicate sanzioni ai trasgressori riguardo alla processionaria. In una nota, l'ente ha precisato che l’obiettivo non è la multa, ma sensibilizzare la popolazione su un problema che coinvolge aree verdi e spazi pubblici. Pur chiarendo che ci saranno conseguenze legali per chi viola le regole, l’amministrazione ha ribadito che l’intento principale è informare e coinvolgere i cittadini nella gestione della questione.

"Le sanzioni ci sono e i trasgressori saranno puniti, ma il fine (come già specificato) non è quello di sanzionare, ma quello di sensibilizzare i cittadini su un problema reale e presente". A precisarlo è l’assessore all’ambiente di Viano Matteo Guidetti intervenendo dopo il nostro articolo pubblicato giovedì sul tema dell’ ordinanza comunale a Viano sulla processionaria. L’assessore Guidetti sottolinea la disponibilità del Comune "verso tutti i cittadini", assicurando che si è "pronti ad un dialogo con tutte quelle persone che vogliano ottemperare all’ordinanza". Giovanni De Vito, impegnato su temi di cittadinanza attiva, aveva riferito che a Viano l’ordinanza di febbraio sulla processionaria del pino "sta creando forti malumori tra i cittadini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Processionaria, il Comune precisa: "Le sanzioni ci saranno"

Notizie correlate

Il Comune di Nardò ha deciso: sanzioni e interessi dei tributi comunali saranno abbattutiNARDO’ – Novità in arrivo per i contribuenti in ritardo con il pagamento delle tributi comunali in quel di Nardò.

Osimhen alla Juve è una bufala: oltre alla clausola del Napoli, ci saranno le sanzioni Uefa per le irregolarità nel Fair Play FinanziarioZiliani su X: "Se Comolli ha detto “avremo problemi con i conti nel 2025/26 e soprattutto nel 2026/27, che senso ha che ci mettiamo a cavalcare la...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Processionaria, il Comune precisa: Le sanzioni ci saranno.

Processionaria, il Comune precisa: Le sanzioni ci sarannoLe sanzioni ci sono e i trasgressori saranno puniti, ma il fine (come già specificato) non è quello di sanzionare, ma quello di sensibilizzare i cittadini su un problema reale e presente. A ... ilrestodelcarlino.it

Pericolo processionaria: il Comune emette un'ordinanzaA Montegrotto Terme riguarda i proprietari di aree verdi e i condomini. E' fondamentale intervenire immediatamente in caso di presenza di nidi o larve, affidandosi preferibilmente a ditte specializzat ... padovaoggi.it