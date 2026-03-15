Genova studentessa disabile costretta a cambiare scuola il comune | Situazione risolta con l’Ufficio scolastico

Una studentessa disabile di 17 anni, atleta paralimpica, è stata costretta a cambiare scuola perché nel suo istituto non aveva assistenza igienico-personale. Il Comune ha dichiarato che la situazione è stata risolta grazie all'intervento dell'Ufficio scolastico. La vicenda ha suscitato attenzione e ha portato a un cambio di scuola per la giovane.

La giovane atleta paralimpica di 17 anni non aveva assistenza igienico-personale nel suo istituto. L’amministrazione: nessuna segnalazione ricevuta, competenza dell’Usr Il comune di Genova interviene sulla vicenda della studentessa disabile di 17 anni, atleta paralimpica, costretta nei giorni scorsi a cambiare istituto scolastico a causa dell’assenza di un servizio di assistenza per poterla accompagnare al bagno. Una situazione che aveva suscitato forte attenzione mediatica e che ha riacceso il dibattito sulle tutele e i servizi garantiti agli studenti con disabilità nel sistema scolastico italiano. In una nota ufficiale, l’amministrazione comunale ha espresso “la massima solidarietà alla giovane e alla sua famiglia”, chiarendo tuttavia che agli uffici comunali non era mai arrivata alcuna segnalazione o richiesta di intervento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Genova, studentessa disabile costretta a cambiare scuola, il comune: “Situazione risolta con l’Ufficio scolastico” Articoli correlati Genova, studentessa ex atleta paralimpica costretta a cambiare scuola: la denuncia di Genova InclusivaLa ragazza frequentava regolarmente la scuola ma necessitava di aiuto nel trasferimento dalla carrozzina al bagno. La denuncia: "Nessun aiuto per andare in bagno, 17enne con disabilità costretta a cambiare scuola"La storia l'ha raccontata direttamente la ragazza, in un video postato sulla sua pagina, poi condiviso anche dal portavoce di Genova Inclusiva, Marco... Una selezione di notizie su Genova studentessa disabile costretta a... Temi più discussi: Genova, la denuncia di una 17enne in carrozzina: Nessun aiuto per andare in bagno, costretta a cambiare scuola; Genova, studentessa disabile umiliata in classe perché chiedeva di andare in bagno: costretta a cambiare scuola; Genova, atleta paralimpica costretta a cambiare scuola, manca personale; Nessuno la assiste per accedere ai bagni, studentessa disabile costretta a lasciare la scuola. Genova, nessun aiuto per andare in bagno: 17enne disabile costretta a cambiare scuolaSta diventando virale sui social network la denuncia di una 17enne genovese, studentessa ed ex atleta paralimpica con una malattia neurodegenerativa, costretta a cambiare scuola dopo il diniego ... ligurianotizie.it Genova, studentessa ex atleta paralimpica costretta a cambiare scuola: la denuncia di Genova InclusivaLa ragazza frequentava regolarmente la scuola ma necessitava di aiuto nel trasferimento dalla carrozzina al bagno. Nell’istituto, però, non sarebbe stato presente personale in grado di garantire quest ... orizzontescuola.it Genova la SUPERBA facebook A Genova succede anche questo: entri per “dare un’occhiata” nelle gastronomie e panifici… ed esci con pesto, pasta fresca, focaccia, torte di verdura e magari qualcosa con la prescinsêua. Ecco che ti abbiamo dato un'altra deliziosa tappa del tuo viaggio. x.com