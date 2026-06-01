Sanremo rivoluzione De Martino | addio Cover?

Il prossimo Festival di Sanremo potrebbe eliminare la sezione dedicata alle cover, segnando una delle più grandi trasformazioni degli ultimi anni. La possibile modifica riguarda l’intera struttura della manifestazione e potrebbe influenzare le modalità di partecipazione dei concorrenti. La decisione non è ancora ufficiale, ma si parla di un cambiamento rilevante rispetto alle edizioni precedenti. La rimozione delle cover rappresenterebbe un punto di svolta nel format tradizionale della kermesse musicale.

Il Festival di Sanremo potrebbe prepararsi a una delle trasformazioni più importanti degli ultimi anni.Con l’arrivo di Stefano De Martino alla guida della kermesse, circolano nuove ipotesi sul futuro della gara.Tra le novità più discusse ci sarebbe l’introduzione di una serata dedicata all’Eurovision Song Contest.Un cambiamento che potrebbe mandare in pensione l’appuntamento con le Cover e creare un doppio vincitore.Una svolta che, se confermata, cambierebbe il rapporto tra il Festival e la competizione europea. Il Festival di Sanremo potrebbe essere pronto a riscrivere una parte della sua storia. Dopo anni in cui la formula della gara è rimasta legata a una struttura ormai familiare per il pubblico, il futuro della manifestazione potrebbe passare attraverso una novità destinata a far discutere. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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