Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe eliminare la tradizionale serata dedicata alle cover musicali. La modifica sembra essere motivata dall’intenzione di dare spazio alla partecipazione dell’Italia all’Eurovision Song Contest. Questa decisione rappresenta una delle trasformazioni più significative degli ultimi anni per l’evento, che fino ad ora ha mantenuto la formula classica con le esibizioni di cover. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle modalità di questa possibile modifica.

Il Festival di Sanremo 2027 potrebbe essere destinato a una delle rivoluzioni più importanti degli ultimi anni. Secondo un’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia, la prossima edizione della kermesse potrebbe infatti introdurre una gara parallela dedicata ad Eurovision, cambiando radicalmente il meccanismo che oggi porta il vincitore del Festival a rappresentare l’Italia nella competizione europea. L’ipotesi, al momento non confermata ufficialmente, prevederebbe una novità significativa: il rappresentante italiano all’Eurovision non sarebbe necessariamente il vincitore di Sanremo. Per scegliere l’artista destinato alla manifestazione continentale verrebbe infatti organizzata una competizione separata durante la quarta serata del Festival. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Sanremo 2027, rivoluzione clamorosa: addio alla serata cover per fare spazio all’Eurovision?

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Sanremo 2027 Possibili Co Conduttrici per Stefano De Martino

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