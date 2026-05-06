La stagione sciistica in Valle d’Aosta ha registrato un incremento negli incassi, raggiungendo i 140 milioni di euro. Pila ha superato Courmayeur in termini di entrate complessive, mentre alcune località hanno contribuito a un aumento del 20 per cento rispetto all’anno precedente. I dati indicano un aumento del numero di visitatori in diverse aree della regione e una crescita generale delle attività sciistiche.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Pila a superare Courmayeur negli incassi stagionali?. Quali località hanno trainato il balzo del 20 per cento?. Perché le piccole stazioni sono diventate fondamentali per l'economia locale?. Come influenzeranno i nuovi impianti la crescita del fatturato futuro?.? In Breve Cervinia incassa 54,157 milioni di euro, superando i 49,6 milioni della stagione precedente.. Pila genera 21 milioni di euro, superando Courmayeur con un balzo del 29 per cento.. Monterosa spa registra 23,5 milioni di euro grazie all'attrattività internazionale dei comprensori.. L'assessore Luigi Bertschy punta su nuovi impianti come la telecabina Les Suches-Chaz Dura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sci in Valle d’Aosta: record di incassi con 140 milioni di euro

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