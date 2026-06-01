Stefano De Martino ha approvato la modifica al regolamento di Sanremo, trasformando la serata di mercoledì in una competizione dedicata alla selezione del rappresentante italiano all’Eurovision. La decisione prevede che i partecipanti si sfidino in una gara appositamente organizzata, con una giuria e il voto del pubblico. La nuova formula entrerà in vigore già a partire dalla prossima edizione del festival.

Stefano De Martino ha messo mano al regolamento di Sanremo, la serata del mercoledì diventa una gara per selezionare chi andrà all'Eurovision Dopol’indiscrezione lanciata daDagospiaarriva la conferma daRepubblica: Stefano De Martino come prima mossa ha messo mano al regolamento e cambiato l’asset della gara. Ma, diversamente da quanto rivelato dal sito, sembra chelo showman non voglia toccare la serata delle cover, bensì quella del mercoledì, che in genere è più statica. Attualmente aSanremole prime due serate (quella del martedì e del mercoledì) prevedono l’esibizione degli artisti divisi in due serate, poi quella del mercoledì è un riascolto generale delle canzoni, a seguire quella del venerdì è una gara a parte, con le cover. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Sanremo, De Martino ha dato l’ok: nasce la serata Eurovision

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