Sanremo De Martino ha dato l’ok | nasce la serata Eurovision

Da ildifforme.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stefano De Martino ha approvato la modifica al regolamento di Sanremo, trasformando la serata di mercoledì in una competizione dedicata alla selezione del rappresentante italiano all’Eurovision. La decisione prevede che i partecipanti si sfidino in una gara appositamente organizzata, con una giuria e il voto del pubblico. La nuova formula entrerà in vigore già a partire dalla prossima edizione del festival.

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Stefano De Martino ha messo mano al regolamento di Sanremo, la serata del mercoledì diventa una gara per selezionare chi andrà all'Eurovision Dopol’indiscrezione lanciata daDagospiaarriva la conferma daRepubblica: Stefano De Martino come prima mossa ha messo mano al regolamento e cambiato l’asset della gara. Ma, diversamente da quanto rivelato dal sito, sembra chelo showman non voglia toccare la serata delle cover, bensì quella del mercoledì, che in genere è più statica. Attualmente aSanremole prime due serate (quella del martedì e del mercoledì) prevedono l’esibizione degli artisti divisi in due serate, poi quella del mercoledì è un riascolto generale delle canzoni, a seguire quella del venerdì è una gara a parte, con le cover. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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