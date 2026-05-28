Sono iniziati i preparativi per il Festival di Sanremo 2027, con lavori in corso sotto la direzione di Stefano De Martino. Il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai ha confermato all’Adnkronos che l’evento si svolgerà con un numero ridotto di canzoni in gara rispetto alle edizioni precedenti. Inoltre, si valuta la possibilità che uno degli artisti partecipi sul palco per una sola sera.

Lavori iniziati per il Festival di Sanremo 2027 firmato Stefano De Martino. A confermarlo all’Adnkronos è il direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore. “Insieme a Stefano De Martino stiamo avviando la macchina”, spiega il direttore, “in cui stiamo definendo tutta la parte burocratica e organizzativa incluso il regolamento”. Sempre la nota agenzia stampa, aggiunge alcune indiscrezioni e retroscena sulle kermesse musicale più amata d’Italia. SANREMO 2027: MARIA DE FILIPPI CO-CONDUTTRICE? Maria De Filippi non avrebbe intenzione di perdersi il debutto alla conduzione e direzione artistica di Sanremo del pupillo De Martino, scoperto e lanciato ad “Amici” nel 2009. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SANREMO 2027: MENO CANZONI IN GARA, DE FILIPPI FORSE SUL PALCO PER UNA SERA

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