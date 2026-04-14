Vanno con lui Stefano De Martino a Sanremo 2027 le indiscrezioni sui nomi

Si parla di un possibile ritorno di Stefano De Martino a condurre sul palco di Sanremo nel 2027. Le indiscrezioni circolano da fonti vicine all’organizzazione, senza conferme ufficiali. La sua presenza sarebbe considerata un passo importante per la sua carriera e per l’edizione del festival che si terrà tra due anni. Al momento, non ci sono comunicati ufficiali né dettagli sui ruoli che potrebbe ricoprire.

C’è un momento nella carriera di ogni conduttore in cui tutto sembra convergere verso una sfida decisiva, quella capace di segnare un prima e un dopo. È proprio lì che si trova oggi Stefano De Martino, pronto a misurarsi con quello che molti considerano il banco di prova più importante della televisione italiana, senza però ancora svelare completamente le carte di un progetto che promette di cambiare gli equilibri. L’orizzonte è chiaro e porta dritto al Festival di Sanremo del 2027, dove De Martino dovrebbe approdare come protagonista assoluto alla conduzione. Un passaggio che, se confermato, segnerebbe una svolta significativa, anche perché già dalle prime indiscrezioni si parla di una vera e propria “invasione” del palco dell’Ariston, con volti noti e fedelissimi pronti a seguirlo in questa nuova avventura.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Stefano De Martino a Sanremo 2027 promette bene, ma la Rai con lui ha sbagliato nell'ultimo annoAl suo fianco - è stato annunciato all'ultima conferenza stampa di Sanremo 2026 - ci sarà Fabrizio Ferraguzzo, il manager e discografico italiano...

Nella lunga intervista si è spaziato nei temi da Sanremo al suo futuro in Rai. "Lo vede un suo erede in giro", domanda Fagnani. "Non lo so... vedo Stefano De Martino essere partito fortissimo" dice Conti e quando la giornalista incalza "ma quello che sente più - facebook.com facebook

Domani sera l'intervista all'ex direttore artistico di Sanremo. Tra gli argomenti toccati anche il passaggio di consegne a Stefano De Martino. #belve x.com