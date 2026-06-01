Secondo quanto riportato, la serata dedicata ai duetti al Festival di Sanremo 2027 potrebbe essere sostituita da una competizione di cover. La decisione, ancora non ufficiale, riguarda la modifica del formato tradizionale, che prevedeva una serata specifica per le cover. Non sono stati forniti dettagli su come questa modifica potrebbe influenzare il programma complessivo o la partecipazione dei cantanti. La notizia è stata diffusa da una fonte di gossip online e non ancora confermata dall'organizzazione del festival.

Questo trasformerebbe la serata del venerdì sera, tradizionalmente dedicata alle cover e ai duetti, in una vera e propria serata Eurovision durante la quale gli artisti in gara riproporrebbero il proprio brano in una versione pensata espressamente per il concorso. Le esibizioni, che potrebbero essere accompagnate da coreografie, effetti scenici e soluzioni visive ispirate allo stile dell'Eurovision, consentirebbero quindi al pubblico da casa di selezionare la canzone più adatta per l'Eurovision mettendo, quindi, da parte la competizione tradizionale di Sanremo che avrebbe comunque il suo vincitore. La conseguenza più evidente di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Sanremo 2027: la serata Eurovision al posto di quella delle cover non è un rischio troppo grande?

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