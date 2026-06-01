Sanremo 2027 | al posto della serata delle cover una per decidere chi mandare all’Eurovision Ma a che prezzo?

Al posto della tradizionale serata delle cover, quest’anno a Sanremo 2027 si svolgerà una gara per decidere quale artista rappresenterà l’Italia all’Eurovision. La modifica riguarda una fase del festival, con i partecipanti che si sfideranno in una prova dedicata alla scelta internazionale. La decisione ha suscitato discussioni, mentre ancora si aspetta l’inizio della manifestazione e si parla già di come questa novità possa cambiare la dinamica del festival.

Ancora non è cominciata l’estate, dato l’approccio alle ultime edizioni qualcuno più cattivello potrebbe dire che ancora non sono diventati virali i brani grazie ai quali qualcuno si guadagnerà uno slot nella lista dei big, che già ci ritroviamo a parlare di Sanremo 2027. Questo perché, fondamentalmente, da questo cambio della guardia al timone, dal conduttore classico alla Carlo Conti al nuovo che avanza come Stefano De Martino, tutti si aspettano che il Festivàl venga rispolverato e reso il più possibile conforme a ciò che succede nella musica vera. I meno tradizionalisti infatti avranno avuto un sussulto di gioia, per esempio, incrociando... 🔗 Leggi su Open.online

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Sanremo 2026 - Sal Da vinci canta Per sempre si

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