Sanità l' attacco di Giambartolomei FdI | Riorganizzazione fallita tra fuga di personale e 40 milioni del Pnrr bloccati

Notizia in breve

Un esponente di Fratelli d’Italia ha criticato la gestione del settore sanitario, evidenziando una fuga di personale, servizi privi di dirigenti e uffici scoperti. Inoltre, ha segnalato che oltre 40 milioni di euro provenienti dal PNRR sono ancora bloccati a causa di problemi burocratici regionali. La riorganizzazione del sistema sanitario viene considerata fallita, secondo quanto dichiarato, a causa di queste criticità.