Sanità l' attacco di Giambartolomei FdI | Riorganizzazione fallita tra fuga di personale e 40 milioni del Pnrr bloccati
Un esponente di Fratelli d’Italia ha criticato la gestione del settore sanitario, evidenziando una fuga di personale, servizi privi di dirigenti e uffici scoperti. Inoltre, ha segnalato che oltre 40 milioni di euro provenienti dal PNRR sono ancora bloccati a causa di problemi burocratici regionali. La riorganizzazione del sistema sanitario viene considerata fallita, secondo quanto dichiarato, a causa di queste criticità.
“Fuga di personale, servizi senza dirigenti, uffici scoperti e oltre 40 milioni di euro del Pnrr fermi nelle maglie della burocrazia regionale”. Il consigliere di Fratelli d'Italia, Matteo Giambartolomei, non usa mezzi termini per descrivere lo stato di salute della Direzione Salute e Welfare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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