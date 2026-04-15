Sanità | Giambartolomei FdI Proietti costruisce gabbie sanitarie cittadini ostaggio dei tetti di spesa

Un rappresentante di un partito di centrodestra ha criticato le recenti misure sulla spesa sanitaria, sostenendo che i limiti imposti potrebbero creare ostacoli e disuguaglianze nel settore. Secondo quanto dichiarato, le restrizioni alla mobilità sanitaria e i tetti di spesa potrebbero favorire un sistema diviso in due, con cittadini più abbienti che continueranno a curarsi senza restrizioni, mentre altri si troverebbero bloccati. La discussione si inserisce nel dibattito sulle recenti politiche sanitarie adottate.

"La scelta politica di imporre ‘tetti di spesa’ e limitazioni alla mobilità sanitaria rischia di creare insostenibili ‘dogane sanitarie’, con il pericolo di una sanità a due velocità: il cittadino che ha disponibilità economica continuerà a curarsi dove vuole pagando di tasca propria, mentre il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Sanità calabrese nel caos: interrogazione urgente su sanzioni ai medici e tetti di spesaIl Consigliere regionale del Partito democratico Giuseppe Falcomatà annuncia un’interrogazione a risposta immediata nei confronti del presidente... Sanità, Giambartolomei: "I referti bloccati rappresentano un ostacolo al diritto alla salute"Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia interviene sulle procedure di rilascio degli esami di laboratorio nella Usl Umbria 1: "Tempi certi e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sanità umbra, scontro sui numeri: mobilità passiva e 184 milioni di tasse accendono il dibattito; Mercoledì 15 la prossima riunione dell'Assemblea legislativa; Liste di attesa, l'associazione Luca Coscioni: Regione Umbria apra i dati e garantisca percorsi di tutela; Sanità, Melasecche: Ricorso al privato certifica il fallimento della sinistra. Giambartolomei, pericolosa riduzione dei tempi delle prestazioni ambulatoriali nella Usl 1L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha discusso l'interrogazione a risposta immediata con cui il consigliere Matteo Giambartolomei (FdI) chiedeva chiarimenti alla presidente Stefania Proietti su peri ... ansa.it Incontro sull'ospedale di Orvieto con Proietti e BistocchiSi è svolto questa mattina, nella sede dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, un incontro dedicato all'ospedale di Orvieto, caratterizzato da un confronto aperto e costruttivo - sottolinea un comun ... ansa.it Marsala: la campagna elettorale, la sanità e la propaganda... #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook Tra strutture già operative, cantieri conclusi e risorse spese a un ritmo superiore alla media nazionale, la #Sicilia è al passo con l’attuazione della missione del #Pnrr relativa alla costruzione della #sanità territoriale. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… # x.com