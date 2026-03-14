Sanità Giambartolomei | I referti bloccati rappresentano un ostacolo al diritto alla salute

Un rappresentante regionale di Fratelli d’Italia ha espresso preoccupazione riguardo ai tempi di rilascio dei referti di laboratorio della Usl Umbria 1, definendoli un ostacolo al diritto alla salute. Ha richiesto tempi certi e maggiore trasparenza nell’accesso ai risultati degli esami. La questione riguarda le procedure di rilascio e la gestione dell’accesso alle informazioni sanitarie.

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia interviene sulle procedure di rilascio degli esami di laboratorio nella Usl Umbria 1: "Tempi certi e maggiore trasparenza nell’accesso ai risultati" "Tempi certi e maggiore trasparenza nell’accesso ai risultati". Questo chiede il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Matteo Giambartolomei in merito alle procedure di rilascio degli esami di laboratorio della Usl Umbria 1. In merito al Sistema Informativo di Laboratorio, attivato nel perugino il 4 dicembre 2025, il consigliere parla di un sistema con "limiti organizzativi" a causa dei “tempi di attesa ingiustificati". PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Ospedali siciliani ko, Marano (M5S): "Sanità al collasso, governo Schifani si dia una mossa e tuteli diritto alla salute" Leggi anche: Caso ambulanze a Riposto e Mascali, Marano (M5s): "Sanità distrutta e diritto alla salute negato" Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sanità Giambartolomei I referti... Sanità e tempi d'attesa, Giambartolomei denuncia: Oltre un mese per esami di laboratorio disponibili in poche oreCentrodestra ancora all'attacco sulla sanità. Leit motiv i tempi d'attesa. Non solo prestazioni ma anche i referti di laboratorio. È inaccettabile che un cittadino debba attendere anche oltre un mese ... corrieredellumbria.it Giambartolomei, inaccettabili tempi per referti laboratorio(ANSA) - PERUGIA, 14 MAR - È inaccettabile che un cittadino debba attendere anche oltre un mese per ritirare referti di laboratorio quando alcuni esami sono disponibili già dopo poche ore o entro 24 ... msn.com