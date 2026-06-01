Il rapporto Coina denuncia condizioni critiche nella sanità carceraria italiana. A Pisa, le cure sono sotto minaccia, mentre a Pistoia si registrano un aumento significativo di aggressioni contro il personale sanitario. Il dossier evidenzia come le strutture penitenziarie siano diventate zone di grande tensione per gli operatori sanitari, con rischi crescenti e carenze di risorse. L’associazione chiede un intervento urgente al Governo per migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro.

Le strutture penitenziarie italiane si stanno trasformando in vere e proprie zone di trincea per il personale sanitario. A lanciare l’allarme è il Coina, il sindacato delle professioni sanitarie, che attraverso una nuova indagine ha fotografato una situazione vicina al collasso sistemico a livello nazionale. Un’emergenza che colpisce duramente anche la Toscana, dove i penitenziari di Pisa e Pistoia registrano livelli di criticità altissimi per chi è chiamato a prestare cure mediche. Il focus regionale delineato dal dossier restituisce un clima di tensione quotidiana. Nel carcere di Pisa, il 50% delle prestazioni sanitarie erogate all’interno dell’area clinica dedicata avviene sotto la costante minaccia rivolta ai professionisti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sanità in carcere, il dossier Coina: “A Pisa cure sotto minaccia, a Pistoia aggressioni alle stelle”. Ultimatum al Governo

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