Bollette alle stelle per le imprese ma il governo pensa al carbone

Le imprese italiane stanno affrontando aumenti significativi nelle bollette energetiche, con stime che variano tra i 7 e i 21 miliardi di euro a causa degli effetti della guerra. In risposta a questa situazione, il governo sta considerando l’utilizzo del carbone come possibile misura per contenere i costi energetici delle aziende. La questione ha suscitato discussioni tra i rappresentanti del settore e le istituzioni.