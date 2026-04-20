Bollette alle stelle per le imprese ma il governo pensa al carbone
Le imprese italiane stanno affrontando aumenti significativi nelle bollette energetiche, con stime che variano tra i 7 e i 21 miliardi di euro a causa degli effetti della guerra. In risposta a questa situazione, il governo sta considerando l’utilizzo del carbone come possibile misura per contenere i costi energetici delle aziende. La questione ha suscitato discussioni tra i rappresentanti del settore e le istituzioni.
Lo scenario è già peggiorato. Per il Centro studi di Confindustria l’impatto della guerra può costare tra i 7 e 21 miliardi alle imprese italiane solo a causa dei rincari in bolletta. E lo scenario è già peggiorato anche per il calo della fiducia e per il rialzo dei tassi, come emerge dall’ultima Congiuntura Flash. Neanche la tregua, ritenuta fragile, può bastare, considerando che il prezzo del petrolio resta alto. E, di conseguenza, le imprese rischiano di pagare un costo molto elevato. Se la guerra dovesse proseguire per tutto il 2026, secondo Confindustria, il petrolio potrebbe raggiungere i 140 dollari medi annui e porterebbe le imprese a pagare 21 miliardi in più rispetto al 2025 per l’energia.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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