Bollette alle stelle per le imprese ma il governo pensa al carbone

Da lanotiziagiornale.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le imprese italiane stanno affrontando aumenti significativi nelle bollette energetiche, con stime che variano tra i 7 e i 21 miliardi di euro a causa degli effetti della guerra. In risposta a questa situazione, il governo sta considerando l’utilizzo del carbone come possibile misura per contenere i costi energetici delle aziende. La questione ha suscitato discussioni tra i rappresentanti del settore e le istituzioni.

Lo scenario è già peggiorato. Per il Centro studi di Confindustria l’impatto della guerra può costare tra i 7 e 21 miliardi alle imprese italiane solo a causa dei rincari in bolletta. E lo scenario è già peggiorato anche per il calo della fiducia e per il rialzo dei tassi, come emerge dall’ultima Congiuntura Flash. Neanche la tregua, ritenuta fragile, può bastare, considerando che il prezzo del petrolio resta alto. E, di conseguenza, le imprese rischiano di pagare un costo molto elevato. Se la guerra dovesse proseguire per tutto il 2026, secondo Confindustria, il petrolio potrebbe raggiungere i 140 dollari medi annui e porterebbe le imprese a pagare 21 miliardi in più rispetto al 2025 per l’energia.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

bollette alle stelle per le imprese ma il governo pensa al carbone
© Lanotiziagiornale.it - Bollette alle stelle per le imprese, ma il governo pensa al carbone

96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts

Video 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts

Notizie correlate

Un freno alle bollette con le centrali a carbone, il piano B del governo. Il ministro Pichetto Fratin: «Pronte subito: ma a una condizione»L’esecutivo non esclude nulla di fronte all’impennata dei prezzi energetici legata alla crisi iraniana.

Effetto guerra, prezzi alle stelle e meno Pil: S&P dimezza le stime di crescita per l’Italia | Bollette del gas a +19,2%. Vertice di governoInflazione «al di sopra del 2% nel breve periodo» e fino al 3,1% nel secondo trimestre con una crescita rivista al ribasso di 0,3 punti rispetto alle...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Bollette alle stelle per le imprese, ma il governo pensa al carbone; Caro carburanti, stangata a catena: rincari su bollette, cibo, trasporti e mutui; Caro-bollette e carburanti alle stelle, Puglia la regione con più poveri: oltre 300mila famiglie faticano a sostenere le spese; Bollette alle stelle: luce raddoppiata, gas su del 70% rispetto al 2022 - POP.

bollette alle stelle perBollette alle stelle per le imprese, ma il governo pensa al carboneConfindustria parla di rincari in bolletta per le imprese dai 7 ai 21 miliardi, mentre Pichetto pensa di riattivare le centrali a carbone. lanotiziagiornale.it

bollette alle stelle perBollette alle stelle, Martines: «sostegni ai Comuni per energia e carburanti»Il consigliere regionale chiede alla Giunta misure e stanziamenti nell’assestamento di bilancio per compensare gli aumenti sostenuti dagli enti locali ... nordest24.it

Digita per trovare news e video correlati.