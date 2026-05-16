Ispezione a sorpresa di Ilaria Salis al carcere di Bergamo | Il sovraffollamento impedisce accesso al lavoro e alle cure

Nella mattinata di sabato 16 maggio, un eurodeputato ha effettuato un’ispezione a sorpresa presso il carcere di Bergamo, chiamato “Don Fausto Resmini”. L’obiettivo era verificare le condizioni di detenzione e la situazione generale dei detenuti. Durante la visita, sono state riscontrate criticità legate al sovraffollamento, che impedisce l’accesso a servizi fondamentali come il lavoro e le cure sanitarie. La visita è avvenuta senza preavviso, per ottenere un quadro più realistico delle condizioni all’interno della struttura.

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