Ispezione a sorpresa di Ilaria Salis al carcere di Bergamo | Il sovraffollamento impedisce accesso al lavoro e alle cure
Nella mattinata di sabato 16 maggio, un eurodeputato ha effettuato un’ispezione a sorpresa presso il carcere di Bergamo, chiamato “Don Fausto Resmini”. L’obiettivo era verificare le condizioni di detenzione e la situazione generale dei detenuti. Durante la visita, sono state riscontrate criticità legate al sovraffollamento, che impedisce l’accesso a servizi fondamentali come il lavoro e le cure sanitarie. La visita è avvenuta senza preavviso, per ottenere un quadro più realistico delle condizioni all’interno della struttura.
Bergamo. Ispezione a sorpresa dell’eurodeputata Ilaria Salis alla casa circondariale “Don Fausto Resmini” di Bergamo che nella tarda mattinata di sabato 16 maggio ha voluto verificare le condizioni di detenzione e la situazione dei detenuti all’interno dell’istituto. Nella visita, durata circa due ore e mezza, è stata accompagnata dalla vicecomandante della Polizia Penitenziaria, Sabrina Salani. Una volta conclusa, Salis ha riassunto i problemi maggiori riscontrati all’interno del penitenziario. “Il sovraffollamento, del 200%, è il primo dato eclatante di questo carcere che potrebbe accogliere 319 detenuti e di fatto ce ne sono 590 – ha spiegato -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Ispezione a sorpresa di Ilaria Salis al carcere di Bergamo: Sovraffollamento primo problema
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