Sanità Calabria boom di candidati da fuori regione ai concorsi per infermieri e oss

La maggior parte dei candidati ai concorsi per infermieri e operatori sociosanitari indetti dall’Azienda Zero in Calabria proviene da altre regioni italiane. L’avviso di mobilità mira a rafforzare il servizio sanitario locale, coinvolgendo un numero elevato di candidati provenienti da fuori regione. I concorsi sono aperti per coprire posizioni di infermieri e oss, con un’alta partecipazione di professionisti provenienti da diverse aree del paese.

La maggior parte dei candidati che hanno partecipato all’avviso di mobilità indetto da Azienda Zero per il reclutamento di infermieri e operatori sociosanitari destinati al potenziamento del servizio sanitario calabrese proviene da altre regioni italiane.Questo, come riporta Ansa, è quanto emerge. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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