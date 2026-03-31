Entro maggio saranno avviate le procedure concorsuali per infermieri nella Asl di Bari e per operatori socio-sanitari al Policlinico di Foggia. La graduatoria definitiva è prevista per ottobre. Lo ha annunciato un rappresentante politico del Partito Democratico, specificando i tempi di indizione e di pubblicazione delle graduatorie.

Lo ha annunciato in III commissione l’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia. "Lo ringrazio, insieme al presidente Spaccavento, per averci convocato, e con loro ringrazio anche il presidente Decaro e l’intera Giunta, per l’impegno e il lavoro svolto anche con le aziende sanitarie e i sindacati, per rafforzare e rendere sempre più efficiente il sistema sanitario pugliese, andando incontro alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, che compongono quel sistema complesso e prezioso". FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Concorsi infermieri e oss a Bari e Foggia: entro maggio le procedure, la graduatoria a ottobre

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