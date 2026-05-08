Sanità Iannone FdI | Scandalo concorsi Oss Fico ponga fine a sistema marcio di De Luca

Sono emerse gravi rivelazioni riguardanti un sistema di concorsi per operatori socio-sanitari, con accuse che coinvolgono direttamente alcune procedure di selezione. Un rappresentante di un partito di centrodestra ha chiesto che il presidente della Camera intervenga per porre fine a quello che definisce un sistema corrotto, attribuendo le responsabilità a un ex presidente di regione. Le indagini continuano a fare luce sulle modalità di svolgimento delle prove e sui soggetti coinvolti.

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Tempo di lettura: 2 minuti “ Le gravissime rivelazioni emerse dall’inchiesta sui corsi e sui concorsi per OSS tra Sarno, Battipaglia e Polla, in provincia di Salerno, rappresentano l’ennesimo scandalo annunciato della sanita’ e della formazione professionale gestite negli anni dal sistema di potere costruito da Vincenzo De Luca. Audio inquietanti, esami falsificati, risposte suggerite, candidati promossi senza conoscere neppure le basi dell’assistenza sanitaria: un quadro indegno che offende tanti giovani onesti che studiano e si sacrificano per costruirsi un futuro”. Lo dichiara, in una nota, il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sanità, Iannone (FdI): “Scandalo concorsi Oss, Fico ponga fine a sistema marcio di De Luca” Notizie correlate Sanità, Campania esce dal Piano di Rientro: Matera (PD) elogia Fico e De LucaIl deputato Matera sottolinea l’impegno del Presidente De Luca e l’attenzione di Fico nel completamento del percorso di risanamento del sistema... Campania fuori dal dissesto sanità, politica divisa tra il pugno duro di De Luca e la concertazione targata FicoLe reazioni politiche al rientro dal deficit sanità della Campania dopo diciannove anni di "commissariamento". Contenuti di approfondimento Giani: Sanità risente dei costi dell’energia. Petrucci (FdI): Subito commissione sui numeriTutte le volte che sono aumentati i costi dell’energia, noi abbiamo un riflesso diretto. Così il presidente Eugenio Giani, rispondendo a una domanda dei giornalisti, conferma la stangata 2026 per le ... lanazione.it Scandalo Sanità In Puglia, si allarga filone d'inchiestaBARI – Documenti acquisiti anche oggi negli uffici della Regione Puglia, questa volta nella sede della presidenza al Lungomare di Bari, oltre che in quella del Consiglio visitata già ieri dai ... lagazzettadelmezzogiorno.it