Sanità | botteghe della salute più servizi di prossimità grazie a 55 presidi in Toscana

Notizia in breve

In Toscana sono stati aperti 55 presidi dedicati alle botteghe della salute, con l’obiettivo di ampliare i servizi di prossimità. Questi presidi sono stati istituiti per migliorare l'accesso ai servizi amministrativo-sanitari e garantire una presenza più capillare sul territorio. L’iniziativa mira a rafforzare la rete di assistenza locale, offrendo supporto diretto alla popolazione in aree più periferiche o meno servite.