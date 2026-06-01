Sanità | botteghe della salute più servizi di prossimità grazie a 55 presidi in Toscana
In Toscana sono stati aperti 55 presidi dedicati alle botteghe della salute, con l’obiettivo di ampliare i servizi di prossimità. Questi presidi sono stati istituiti per migliorare l'accesso ai servizi amministrativo-sanitari e garantire una presenza più capillare sul territorio. L’iniziativa mira a rafforzare la rete di assistenza locale, offrendo supporto diretto alla popolazione in aree più periferiche o meno servite.
Arezzo, 1 giugno 2026 – Rafforzare la rete dei servizi amministrativo-sanitari di prossimità e garantire un accesso più semplice ai servizi sociosanitari, soprattutto nelle aree della Toscana Diffusa, con l'intento di accompagnare la trasformazione digitale della sanità senza lasciare indietro nessuno. Sono questi gli obiettivi del progetto ''Botteghe della Salute'' per il biennio 2026-2027, iniziativa promossa da Anci Toscana insieme alla Regione Toscana che prosegue nel solco dell'esperienza maturata negli anni precedenti, con il forte impegno dei Comuni. Il progetto, che oggi vede presenti 55 sportelli... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Prelievi in Bottega: il 2 febbraio 2026 prende il via il nuovo servizio per le aree interne
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