Sanità di prossimità e Pnrr Sicilia accelera oltre la media nazionale | a Messina già 13 presìdi attivi

In Sicilia, la realizzazione della Missione 6 del Pnrr, dedicata alla sanità territoriale, sta procedendo più velocemente rispetto alla media nazionale. A Messina sono già attivi tredici presidi sanitari che rafforzano i servizi sul territorio. La regione ha avviato l’attuazione di diversi interventi previsti dal piano, concentrandosi sulla creazione di nuovi presidi e sul potenziamento di quelli esistenti.

La Sicilia procede con un ritmo superiore alla media nazionale nell’attuazione della Missione 6 Salute del Pnrr, dedicata al rafforzamento della sanità territoriale. I dati aggiornati al 7 aprile, rilevati attraverso la piattaforma Regis del Ministero dell’Economia, indicano un avanzamento della.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate PNRR e sanità territoriale in Sicilia: avanzamento oltre la media nazionaleABBONATI A DAYITALIANEWS Un sistema in evoluzione La Sicilia procede con decisione nell’attuazione della Missione 6 Salute del PNRR, dedicata allo... Pnrr, sanità territoriale: la spesa della Sicilia sopra la media nazionale e 57 strutture già operativeTra strutture già operative, cantieri conclusi e risorse spese a un ritmo superiore alla media nazionale, la Sicilia è al passo con l’attuazione... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sanità territoriale più vicina e disponibile tutti i giorni; Nuovi presìdi, più servizi e un deciso rafforzamento della sanità di prossimità tra Formia e Gaeta; Via libera alla programmazione degli Ospedali di comunità: rafforzata la rete territoriale e l’assistenza intermedia; Medici in Piazza un modello virtuoso di sanità di prossimità. Sanità: Sereni (Pd), ‘Più investimenti e cambio di paradigma con territorio al centro’Servono più investimenti: sul personale, sulla sanità di prossimità ovvero su prevenzione, famiglie, salute mentale, serve, in sostanza, un cambio di paradigma, non più l’ospedale al centro ma il ter ... notizie.it A Malnate incontro sulla sanità di prossimità e Giornata mondiale della saluteDue eventi pubblici in programma a metà aprile: giovedì 16 aprile un approfondimento sulla sanità di prossimità, mentre sabato 18 aprile una mattinata dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazion ... varesenews.it Sanità territoriale in #Sardegna: al via il reclutamento di 66 infermieri facebook La sfida dell'Aou Padova: sanità di punta e sanità di base insieme per i prossimi tre anni. x.com