Salute in Toscana | 28 nuovi presidi per liberare i pronto soccorso

A partire dal primo aprile, nell’area dell’Ausl Toscana centro sono stati attivati ventotto nuovi presidi sanitari destinati a gestire le richieste mediche non urgenti. Questi interventi mirano a ridurre l’afflusso nei pronto soccorso e migliorare l’assistenza sul territorio. Le strutture sono state aperte in diverse zone e sono operative per fornire supporto alla popolazione locale.

Dal primo aprile, ventotto nuovi presidi sanitari sono entrati in funzione nel territorio dell’Ausl Toscana centro per gestire le necessità mediche non urgenti. Questa estensione del modello dei Punti di intervento rapido (Pir) mira a decongestionare i pronto soccorso, offrendo risposte immediate e specialistiche direttamente nelle zone di Firenze, Prato, Pistoia, Empoli e nella Valdinievole. Il passaggio dalla fase sperimentale alla piena operatività segna un punto di svolta per la gestione della salute territoriale. Per dodici mesi, infatti, l’efficacia di questo sistema è stata testata all’interno delle Case di comunità situate a Vinci, nelle Piagge a Firenze, nel distretto di Prato Centro Est e presso il Ceppo a Pistoia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salute in Toscana: 28 nuovi presidi per liberare i pronto soccorso Leggi anche: In Toscana mancano 5mila infermieri e i pronto soccorso soffrono. "Preoccupati per i nuovi servizi" Leggi anche: Pronto soccorso, il Policlinico introduce le bodycam nei due presidi a tutela di operatori e pazienti Temi più discussi: Cinema e salute, al via il progetto di Educazione alla salute per le scuole secondarie di secondo grado; Salute della donna: dal 22 al 29 aprile incontri, visite ed esami gratuiti in Aoup; Sanità, nuovi servizi pubblici per fare esami e evitare di andare al pronto soccorso; In Toscana al via bando da 28 mln per giovani agricoltori. Salute mentale. In Toscana operativo il Pur: Migliorerà la gestione dei pazienti con misure di sicurezzaIl coordinamento del Punto unico regionale per il coordinamento e la gestione di pazienti con problemi psichici con misure di sicurezza è stato affidato ad Alessandro Sergi dell’Asl Toscana Centro. quotidianosanita.it Toscana. Per Guadagnare salute, stretching in classe e scuole senza fumoQueste le proposte della Regione a seguito dei rilevamenti del programma Guadagnare salute che hanno palesato come il 30% dei bimbi non consumi quasi mai frutta e come siano aumentate sia la ... quotidianosanita.it Un recente articolo e video della CNN hanno creato panico tra i fan del celebre attore, facendo temere per la sua salute - facebook.com facebook Niente rinunce, ma solo cura gentile verso se stessi per abbandonare le sovrastrutture de tran tran quotidiano e ripartire dal proprio benessere con carica e in piena salute. Una filosofia semplice che unisce la tradizione delle terme di Bagno Vignoni alla formu x.com