Il Tribunale provinciale di Badajoz ha deciso che il processo a carico di David Sanchez, fratello del premier, continuerà. La richiesta di archiviazione avanzata dalla difesa la settimana scorsa è stata respinta. Sanchez ha dichiarato di voler proseguire con le attività legali fino al 2027 e oltre. La decisione del tribunale conferma l’avvio del procedimento giudiziario contro di lui. La causa riguarda accuse che ancora devono essere definite pubblicamente.

Il Tribunale provinciale di Badajoz ha deciso che il processo a carico di David Sanchez, fratello del premier spagnolo, proseguirà, respingendo così la richiesta di archiviazione presentata dalla difesa la scorsa settimana. La Corte ha però deciso di escludere dalle accuse contro Sanchez, quella di aver accettato un incarico illegale perché i termini di prescrizione sono scaduti, riferisce Rtve. Il processo a carico del fratello di Pedro Sanchez ha preso il via giovedì 28 maggio. David Sanchez è accusato di irregolarità per la sua assunzione nel 2017, quando il fratello non era ancora premier, da parte della provincia di Badajoz come coordinatore dei conservatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sanchez sfida le inchieste e rilancia: "Avanti fino al 2027 e oltre"

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