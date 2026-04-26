Governo Arianna Meloni | Avanti fino al 2027 senza misure ‘acchiappavoti’
Il governo ha annunciato che proseguirà fino alla fine della legislatura senza adottare misure considerate populiste. La ministra ha dichiarato che non ci saranno provvedimenti “acchiappavoti” e ha criticato l’opposizione, che secondo lei, si limita a cantare in modo simbolico senza proporre soluzioni concrete. L’intenzione è di portare avanti il programma senza cambiamenti improvvisi, fino alla scadenza naturale della legislatura.
“Avanti fino all’ultimo giorno di legislatura, non faremo misure ‘acchiappavoti’. L’opposizione? Canta Bella ciao e non coglie la nostra mano”. Lo afferma il capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni, in un’intervista a Il Giornale. “Andremo avanti con determinazione fino all’ultimo giorno di legislatura, mettendo a terra quel programma per il quale gli italiani ci hanno votato. Non ci saranno misura acchiappavoti – spiega – che andrebbero sola a pesare sulle generazioni future. Abbiamo dimostrato fin qui che non ci interessa il facile consenso, ma rendere l’Italia più moderna, efficiente e competitiva”. La sorella...🔗 Leggi su Lapresse.it
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