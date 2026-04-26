Il governo ha annunciato che proseguirà fino alla fine della legislatura senza adottare misure considerate populiste. La ministra ha dichiarato che non ci saranno provvedimenti “acchiappavoti” e ha criticato l’opposizione, che secondo lei, si limita a cantare in modo simbolico senza proporre soluzioni concrete. L’intenzione è di portare avanti il programma senza cambiamenti improvvisi, fino alla scadenza naturale della legislatura.

“Avanti fino all’ultimo giorno di legislatura, non faremo misure ‘acchiappavoti’. L’opposizione? Canta Bella ciao e non coglie la nostra mano”. Lo afferma il capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, Arianna Meloni, in un’intervista a Il Giornale. “Andremo avanti con determinazione fino all’ultimo giorno di legislatura, mettendo a terra quel programma per il quale gli italiani ci hanno votato. Non ci saranno misura acchiappavoti – spiega – che andrebbero sola a pesare sulle generazioni future. Abbiamo dimostrato fin qui che non ci interessa il facile consenso, ma rendere l’Italia più moderna, efficiente e competitiva”. La sorella...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Governo, Arianna Meloni: “Avanti fino al 2027 senza misure ‘acchiappavoti’ “

Notizie correlate

“Vi sfido alla vera politica, andiamo avanti fino al 2027”: Meloni alle Camere ribadisce la linea del governoNessuno può dire chi vincerà le elezioni politiche tra un anno e mezzo, cosi come nessuno può avere certezze assolute su niente.

Arianna Meloni blinda il governo: avanti fino alla fine con serietà, niente voto anticipato o pastrocchi tecnici. Giorgia? Non solo Trump: è rispettata da tanti leaderL’impegno deciso a proseguire nel lavoro di ripresa e stabilizzazione continua e conferma il radicamento di FdI accanto alla gente, a differenza di...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Governo, Arianna Meloni: Avanti fino al 2027 senza misure ‘acchiappavoti’; Vertice di Fdi a Enna con Arianna Meloni e Donzelli: tra i dossier, il caso Amata; Regione, una casta immobile; Luciana Littizzetto, in libreria il primo romanzo ambientato a Torino: di cosa parla Il tempo del la la la.

Arianna Meloni: «Governo avanti fino alla fine. Giorgia amica di Trump? Ha il rispetto di tanti leader»La sorella della premier, capo della segreteria politica di FdI: lotta al lavoro povero e piano casa le prossime mosse ... roma.corriere.it

Arianna Meloni si espone: la verità sulle dimissioni e il caso PiantedosiLa reazione post Referendum, il caso Piantedosi e la serie di dimissioni tra esponenti del Governo: Arianna Meloni spiega tutto. newsmondo.it

Rimpasto governo in Sicilia passa da scelta FdI su assessore imputata. Domani Arianna Meloni e Donzelli a Enna; Amata si dimetterà o sarà confermata #ANSA - facebook.com facebook

Domani Arianna Meloni e Giovanni Donzelli a Enna incontreranno la classe dirigente siciliana di FdI in una riunione a porte chiuse, organizzata da Luca Sbardella, commissario del partito nell’Isola x.com