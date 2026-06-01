Sánchez prova a resistere a inchieste e proteste

Notizia in breve

Pedro Sánchez ha dichiarato di essere impegnato a rispondere alle recenti inchieste giudiziarie che coinvolgono il suo partito e la sua famiglia. Le indagini sono state avviate da diverse procure e riguardano presunte irregolarità finanziarie e questioni legate alla trasparenza. Nel frattempo, sono aumentate le proteste pubbliche e le richieste di chiarimenti da parte dell’opinione pubblica. Sánchez ha affermato di collaborare con le autorità senza fornire dettagli specifici.