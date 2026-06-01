Sánchez prova a resistere a inchieste e proteste
Pedro Sánchez ha dichiarato di essere impegnato a rispondere alle recenti inchieste giudiziarie che coinvolgono il suo partito e la sua famiglia. Le indagini sono state avviate da diverse procure e riguardano presunte irregolarità finanziarie e questioni legate alla trasparenza. Nel frattempo, sono aumentate le proteste pubbliche e le richieste di chiarimenti da parte dell’opinione pubblica. Sánchez ha affermato di collaborare con le autorità senza fornire dettagli specifici.
Pedro Sánchez prova a difendersi dopo la gragnola di inchieste giudiziarie che sta colpendo il suo partito e la sua famiglia. “Non posso indire le elezioni per interessi di partito”. “Devo indire le elezioni nell'interesse generale dei cittadini”, ha detto nel corso di una conferenza stampa. La richiesta di tornare al voto per la verità non arriva soltanto dai partiti avversari, ma anche dai cittadini che nei giorni scorsi hanno protestato per le vie di Madrid. Avranno qualcosa da dire i dirigenti della sinistra italiana? . 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
“Manovra per abbatterci con metodi non democratici”: il governo Sanchez al contrattacco sulle inchieste che hanno travolto i socialistiIl governo guidato da Pedro Sanchez ha accusato le inchieste giudiziarie che coinvolgono il partito socialista di tentativi non democratici di...
I favori, le tangenti, il complotto contro i giudici: così le inchieste inguaiano Pedro Sánchez in SpagnaIn Spagna, sono emerse inchieste che collegano favori, tangenti e un presunto complotto contro i giudici.