sanchez e i 40 ladroni

Un'indagine giudiziaria coinvolge il presidente del governo, accusato di aver gestito un giro di tangenti e traffico di influenze. Le accuse si basano su intercettazioni e documenti che collegano membri del suo staff a attività illecite. La procura ha disposto perquisizioni in diversi uffici pubblici e privati. Finora, non ci sono state condanne ufficiali, ma l'inchiesta prosegue con interrogatori e analisi di prove. La situazione ha causato una forte tensione politica nel paese.

È quaranta il numero che potrebbe far sbancare il casinò di Pedro Sanchez, accerchiato dal più grande scandalo giudiziario della Spagna democratica. Quaranta sono gli imputati in nove casi che raccontano la mappa della corruzione nel Psoe, il partito socialista accusato di aver costruito un sistema a protezione della cerchia del premier. Quaranta sono i giorni di una traversata che il primo ministro non ha fatto e non farà nel deserto di urne anticipate, perché convinto che potrà ricandidarsi alle elezioni politiche nel 2027. Quaranta sono i membri del Psoe, tutti alti papaveri, convinti che sia il caso di darci un taglio già adesso con chi da quegli scandali è stato coinvolto, per salvare il salvabile tramite elezioni anticipate da convocare a breve. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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