Il cerchio familiare del presidente comprende figure come la madre, che ha conseguito la laurea dopo i quarant’anni, un fratello che lavora come direttore d’orchestra e Begoña, sua compagna da molti anni, conosciuta in occasione di un compleanno. La famiglia più stretta del presidente vive lontano dai riflettori e non compare spesso in pubblico, mantenendo una certa riservatezza sulla propria vita privata. Sua moglie, Begoña Gómez, è una presenza stabile nella sua quotidianità.

Per molti anni, durante il governo di Felipe González, il padre del presidente ha lavorato come direttore dell’Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), afferente al ministero della Cultura. La madre del segretario generale del PSOE è Magdalena Pérez-Castejón, per la quale il figlio maggiore nutre una sincera una ammirazione, tanto da ripetere spesso che ha saputo reinventarsi con il passare degli anni. Magdalena era figlia di Mateo Pérez-Castejón Díez, nato nel 1921 a Lorca (Murcia) dove la famiglia aveva una bottega da fabbro. Mateo sposò Inés Barrios Jiménez, una giovane madrilena cresciuta nel quartiere popolare di Puente de Vallecas, dove sarebbe cresciuta anche Magdalena.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pedro Sánchez e i suoi familiari più stretti: l’ammirazione per la madre (che si è laureata dopo i 40 anni), un fratello direttore d’orchestra e Begoña, l’amore della sua vita, che ha conosciuto a una festa di compleanno

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“Voi che avete più di 40 anni, quando è finita la vostra vita sociale?”, la discussione social diventa virale. I commenti: “Si è solo ristretta la tolleranza per le stronza**”, “I miei 40 e 50 sono una lunga festa”Se c’è un luogo online dove è possibile trovare pareri e testimonianze su qualsiasi tema, quello è Reddit.

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