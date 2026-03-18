40 BMW M4 Legacy | solo 40 esemplari per il Canada

Nel mercato canadese è stata annunciata la produzione di soli 40 esemplari della BMW M4 Legacy, un modello che combina elementi di design e prestazioni di alta gamma. La vettura sarà disponibile esclusivamente in Canada, rappresentando un'edizione limitata e speciale. La produzione di questa versione unica sottolinea l'attenzione del marchio verso mercati selezionati e modelli di alta qualità.

Una celebrazione esclusiva riservata a un solo mercato globale sta per prendere forma, trasformando il confine tra tradizione e innovazione nella storia del marchio tedesco. La BMW M4 Legacy Edition 2027 è stata svelata non come un modello di serie aperta a tutti, ma come un omaggio limitato a soli 40 esemplari dedicati esclusivamente al Canada. Questa iniziativa nasce per onorare quattro decenni di eccellenza sportiva, partendo dalla nascita della prima M3 E30 fino all’attuale generazione di coupé ad alte prestazioni. Il progetto prevede l’inizio della produzione in Germania a giugno 2026, con le consegne previste per il terzo trimestre dello stesso anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 40 BMW M4 Legacy: solo 40 esemplari per il Canada Articoli correlati Bmw: oltre 40 nuovi modelli e aggiornamenti entro il 2027Gran parte delle innovazioni per il gruppo Bmw in arrivo nel 2026 ruota intorno all'introduzione della Neue Klasse: un'architettura che porterà al... Nuova BMW M4 GT3 2027: con livrea storica e nuovo lookEcco come potrebbe “essere” una BMW M4 GT3 con livrea storica Jägermeister, ma reinterpretata su base Neue Klasse — considerando sia il nuovo... Una raccolta di contenuti su 40 BMW M4 Legacy solo 40 esemplari per... Discussioni sull' argomento BMW M4 M Legacy Edition 2027: tributo esclusivo per i 40 anni dell’iconica M3; BMW M4 Legacy Edition: il regalo (solo per pochi) per i 40 anni di M3. La coupé high performance festeggia il compleanno della supercar di Monaco con una limited edition destinata al mercato canadeseLa coupé high performance festeggia il compleanno della supercar di Monaco con una limited edition destinata al mercato canadese ... motorbox.com BMW M4 Legacy Edition: il regalo (solo per pochi) per i 40 anni di M3Una serie limitata esclusiva per il Canada che celebra 40 anni di BMW M3, unendo tradizione sportiva, dettagli distintivi e prestazioni elevate della M4 moderna. msn.com BMW M4 Legacy Edition: il regalo (solo per pochi) per i 40 anni di M3 x.com Un videogioco horror ambientato in Sicilia: le location di "Remothered, Red nun's legacy". ' https://www.balarm.it/Lr42 - facebook.com facebook