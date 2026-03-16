Rissa a San Lorenzo finisce in tentato omicidio | aggressore incastrato dal video di una guardia giurata

Una rissa avvenuta nel quartiere di San Lorenzo si è conclusa con un tentato omicidio. Un uomo di 33 anni è rimasto gravemente ferito e ora si trova in ospedale. La polizia ha arrestato un 31enne, grazie alle immagini registrate da una guardia giurata che ha ripreso una parte dell'evento.

Un 33enne è rimasto ferito gravemente, è ricoverato all'Umberto I. Fermato un 31enne per tentato omicidio, decisivo il video di una guardia giurata che ha ripreso parte della scena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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