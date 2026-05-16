Maxi rissa tra studentesse alla stazione dei pullman | il video finisce sui social
Questa mattina alla stazione dei pullman di Vallo della Lucania si è verificata una rissa tra studentesse di un istituto superiore. Un video che mostra i momenti di tensione è stato pubblicato sui social. La lite ha coinvolto diverse ragazze davanti a un pubblico di persone presenti sul posto. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dello scontro né informazioni sulle eventuali conseguenze legali. La scena è stata documentata da alcuni testimoni con il cellulare.
Momenti di tensione questa mattina presso la stazione dei pullman di Vallo della Lucania, dove alcune studentesse di un istituto superiore sono state protagoniste di una violenta lite scoppiata davanti a numerosi presenti.L'episodioLa scena è stata ripresa con gli smartphone da alcuni ragazzi e i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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