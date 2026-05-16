Maxi rissa tra studentesse alla stazione dei pullman | il video finisce sui social

Questa mattina alla stazione dei pullman di Vallo della Lucania si è verificata una rissa tra studentesse di un istituto superiore. Un video che mostra i momenti di tensione è stato pubblicato sui social. La lite ha coinvolto diverse ragazze davanti a un pubblico di persone presenti sul posto. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dello scontro né informazioni sulle eventuali conseguenze legali. La scena è stata documentata da alcuni testimoni con il cellulare.

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