San Giustino martire | filosofo e apologista della Chiesa antica

San Giustino, nato intorno all’anno 100 in Samaria, è conosciuto come filosofo e apologista della Chiesa antica. La sua vita si svolse tra il I e il II secolo, fino alla morte avvenuta intorno al 165. È ricordato per aver scritto opere difensive della fede cristiana e aver cercato di spiegare le dottrine cristiane ai filosofi dell’epoca. La sua figura è legata alla difesa della religione cristiana contro le critiche e le accuse di eresia.

San Giustino (ca. 100–165), nato a Flavia Neapolis in Samaria, fu un instancabile cercatore della verità. Formato alle scuole stoica, platonica e pitagorica, riconobbe nel cristianesimo la vera filosofia dopo un dialogo con un anziano saggio, maturando la conversione e continuando a portare il pallio del filosofo. Stabilitosi a Roma, aprì una scuola e compose la Prima Apologia indirizzata all’imperatore Antonino Pio e al Senato, difendendo i cristiani dalle accuse di ateismo e immoralità. In essa presentò con rara chiarezza la vita delle comunità, con preziose notizie su Battesimo ed Eucaristia, e l’impegno dei fedeli a pregare per le autorità civili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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San Giustino martire, filosofo e apologeta.

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