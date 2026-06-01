A San Giovanni Rotondo le due candidate al ballottaggio non hanno ufficialmente alleanze con altri gruppi politici. I funzionari comunali hanno confermato che nessun accordo è stato firmato prima del voto. Entrambe le candidate sono in corsa senza sostegni formali da parte di partiti o liste collegate. La campagna elettorale si è svolta senza alleanze ufficiali, e le candidate sono rimaste indipendenti. Il ballottaggio è previsto tra due candidate che non hanno formalizzato apparentamenti.

I funzionari comunali Daniela Capodilupo e Nicola Russo hanno comunicato che non è stata presentata alcuna dichiarazione di collegamento con altre liste da parte delle due candidate sindaco ammesse al ballottaggio, Floriana Natale e Rossella Fini. Pertanto, in vista del ballottaggio in programma il. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - San Giovanni Rotondo, le due candidate al ballottaggio senza apparentamenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SAN GIOVANNI ROTONDO, SIENA L'ALTRO CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA

Notizie e thread social correlati

Ballottaggio a San Giovanni Rotondo: inedita sfida tutta al femminile tra Natale e FiniA San Giovanni Rotondo si svolgerà il secondo turno delle elezioni comunali il 7 e l’8 giugno, l’unico nel Foggiano.

San Giovanni Rotondo, sarà ballottaggioA San Giovanni Rotondo si terrà un ballottaggio tra la candidata del centrodestra, che ha ottenuto il 36% dei voti, e quella del campo largo, con il...

Temi più discussi: Papa Leone XIV commissaria la Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo; San Giovanni Rotondo va al ballottaggio: con il derby Fini-Natale ci sarà un sindaco donna; Il Papa ‘commissaria’ la Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo; Perché il papa ha commissariato l’ospedale di Padre Pio.

Bcc San Giovanni Rotondo, il Tribunale ribalta tutto: elezioni sbloccate e ricorso respinto x.com

San Giovanni Rotondo, 50enne ferito da un colpo di pistola: indagano i carabinieriMomenti di tensione nella tarda serata di ieri a San Giovanni Rotondo, dove un uomo di 50 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola all’addome. L’episodio è avvenuto all’esterno di un’abitazione si ... immediato.net

San Giovanni Rotondo diventa una biblioteca a cielo aperto: al via lo Street Book FestivalSan Giovanni Rotondo si trasforma in una grande biblioteca a cielo aperto. Ha preso ufficialmente il via questa mattina lo ... immediato.net