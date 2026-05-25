Ballottaggio a San Giovanni Rotondo | inedita sfida tutta al femminile tra Natale e Fini

A San Giovanni Rotondo si svolgerà il secondo turno delle elezioni comunali il 7 e l’8 giugno, l’unico nel Foggiano. La sfida è tra due candidate, Natale e Fini, in un confronto inedito per la città. La prima fase si è conclusa senza un vincitore, rendendo necessario il ballottaggio. Non sono stati indicati altri candidati o dettagli sulle modalità di voto.

Non basta un turno a San Giovanni Rotondo. È l’unico comune del Foggiano che andrà al ballottaggio il 7 e l’8 giugno. Sarà una sfida tutta al femminile. A contendersi la fascia tricolore sono Floriana Natale, nell’alveo del centrodestra, e Rossella Fini, nel campo largo.Al primo round si sono. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

San Giovanni Rotondo: Floriana Natale guida la sfida di Progetto FuturoFloriana Natale è alla guida della coalizione Progetto Futuro in vista delle prossime elezioni amministrative a San Giovanni Rotondo.

Rossella Fini candidata sindaco del Campo Largo di San Giovanni RotondoRossella Fini si presenta come candidata sindaco nel campo largo di San Giovanni Rotondo, dopo aver partecipato a un confronto acceso con altri...

Argomenti più discussi: San Giovanni Rotondo al voto: centrosinistra diviso, a destra intravedono il colpo. Ballottaggio il vero rebus; San Giovanni Rotondo al voto: cinque candidati in campo, sfida aperta; Seggi aperti in 11 comuni del Foggiano: 79.927 elettori chiamati alle urne - FoggiaToday; 5 domande a… Rossella Fini.

San Giovanni Rotondo verso il ballottaggio: sarà sfida tra Floriana Natale e Rossella Fini x.com