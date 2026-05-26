San Giovanni Rotondo sarà ballottaggio

A San Giovanni Rotondo si terrà un ballottaggio tra la candidata del centrodestra, che ha ottenuto il 36% dei voti, e quella del campo largo, con il 34%. La prima candidata ha superato la soglia del primo turno, ma non ha raggiunto la maggioranza assoluta. La sfida si svolgerà tra due candidate con percentuali molto vicine, lasciando aperta la possibilità di un risultato finale ancora incerto.

SAN GIOVANNI ROTONDO -Nel paese di San Pio via va ballottaggio tra la candidata del centrodestra, Floriana Natale (36%) e Rossella Fini del campo largo (34%). Staccato di oltre dieci punti il candidato della civica di centrosinistra Giuseppe Siena fermo al 23%. Nettamente staccati i candidati di Rifondazione Comunista, Roberto Cappucci e Mimmo Longo dell’UdC.. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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