Il caso del Sindaco di San Giorgio sul Legnano | chiede a chi ha animali e non figli di donare 20 euro all'anno alle famiglie con prole

Il sindaco di San Giorgio su Legnano ha proposto un contributo volontario di 20 euro all’anno per ogni animale domestico posseduto, come cane o gatto. La proposta mira a sostenere le famiglie con figli, anche se il sindaco ha definito l’idea “provocatoria”. La proposta non prevede sanzioni o obblighi, ma invita i proprietari di animali senza figli a contribuire economicamente. La proposta ha suscitato reazioni di vario tipo tra i cittadini e le associazioni di categoria.

Il sindaco di San Giorgio su Legnano, Claudio Ruggeri, ha proposto "provocatoriamente" un contributo volontario di 20 euro l’anno per cane o gatto a sostegno delle famiglie con figli. Un'idea basata su un presunto legame tra assenza di figli e possesso di animali, smentita però dai fatti e dai dati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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