Una donna di 49 anni è stata arrestata dai carabinieri a San Giorgio a Cremano con oltre un chilo di droga nascosto sotto al letto. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è accusata di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. L’operazione è stata condotta dai militari nel corso di un controllo nella sua abitazione.

Operazione dei carabinieri a San Giorgio a Cremano, dove una donna di 49 anni, già conosciuta dalle forze dell’ordine, è stata arrestata con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. L’intervento è scattato dopo una serie di accertamenti condotti dai militari della locale stazione, insospettiti dal frequente movimento di persone nei pressi di un appartamento situato in via Cupa Rubinacci. Dopo aver raccolto elementi utili all’indagine, i carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione nell’abitazione. Una volta sul posto, i militari sono stati accolti dalla proprietaria dell’appartamento, Flora Silvestrino, che è stata sottoposta ai controlli di rito. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - San Giorgio a Cremano, più di un chilo di droga sotto al letto: arrestata una 49enne

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