I Carabinieri hanno trovato oltre 1,3 kg di droga, tra hashish e cocaina, nascosta sotto il letto in un’abitazione a San Giorgio a Cremano. L’arresto è stato effettuato durante un controllo sul territorio. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

San Giorgio a Cremano, droga nascosta sotto il letto: i Carabinieri scoprono oltre 1,3 kg tra hashish e cocaina. San Giorgio a Cremano, scoperta droga in un’abitazione. Un ingente quantitativo di droga nascosto sotto il letto: è quanto scoperto dai Carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano, che hanno arrestato una 49enne del posto, già nota alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento scatta dopo alcune segnalazioni su un sospetto via vai nella zona di via Cupa Rubinacci. Il controllo e la perquisizione. I militari decidono di intervenire e si presentano presso l’abitazione della donna. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - 1,3 kg di droga sotto il letto, San Giorgio a Cremano: arrestata

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