San Giorgio a Cremano | scoperto deposito della droga in un garage coinvolto un diciottenne

A San Giorgio a Cremano, i Carabinieri hanno effettuato un blitz in un garage di corso Garibaldi, dove hanno sequestrato oltre 200 grammi di droga. Durante l'operazione, è stato arrestato un diciottenne coinvolto nel deposito, mentre un 17enne è stato fermato nel laboratorio dello spaccio. La scoperta ha portato alla confisca della sostanza e a due arresti.

San Giorgio a Cremano: blitz dei Carabinieri in un garage di corso Garibaldi. Sequestrati oltre 200g di droga e arrestato un 17enne nel laboratorio dello spaccio. San Giorgio a Cremano torna al centro della cronaca locale per un'operazione antidroga che ha svelato l'esistenza di un vero e proprio laboratorio per il confezionamento di stupefacenti all'interno di un box privato. Durante un servizio di pattugliamento in corso Garibaldi, i Carabinieri della stazione locale hanno individuato un magazzino sospetto, la cui gestione era affidata a un ragazzo di soli 17 anni, sorpreso proprio mentre usciva dal locale con atteggiamento guardingo. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - San Giorgio a Cremano: scoperto deposito della droga in un garage, coinvolto un diciottenne Articoli correlati Leggi anche: San Giorgio a Cremano: Dal controllo al codice della strada all’arresto per droga. Carabinieri sorprendono pusher San Giorgio a Cremano – Portici: garage, ufficio di consulenza o mini market? Carabinieri arrestano 17enne per spaccioSan Giorgio a Cremano- Portici: Tagliava la droga con la loyalty card della libreria, arrestato minorenne, è caccia al complice E’ notte e i... Una selezione di notizie su San Giorgio Temi più discussi: Fabbrica abusiva, lavoratori in nero: il blitz della polizia metropolitana; Officina abusiva sequestrata a San Giorgio a Cremano: 700 mq di lavorazioni metalliche illegali; Rapirono figlio dell’imprenditore, confessione di Giovanni Franco; Elezioni Amministrative 2026, nel campo largo napoletano non c'è accordo nemmeno su un Comune. San Giorgio a Cremano, 17enne arrestato per spaccio: droga e telecamere in un garageSan Giorgio a Cremano, un 17enne dai carabinieri arrestato per spaccio: droga e telecamere in un garage. Caccia al complice ... ilgiornalelocale.it Blitz a San Giorgio a Cremano, 17enne gestiva spaccio in un box: arrestatoDiciassettenne gestiva spaccio in un box, blitz dei carabinieri a San Giorgio a Cremano. Sulla scrivania c'era tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi, sugli scaffali spazio alle provvist ... lostrillone.tv Scoperta piazza di spaccio in un box a San Giorgio a Cremano. I carabinieri hanno arrestato un 17enne incensurato trovato con droga, contanti e un sistema di videosorveglianza per controllare l’ingresso. Sequestrati cocaina, hashish e materiale per il confez - facebook.com facebook